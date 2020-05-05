شؤون فلسطينية

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين
أسرى محررون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (حرية نيوز): إن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، تفاجؤوا اليوم الثلاثاء بإغلاق بنك (القاهرة عمان) حساباتهم المصرفية، بعد تعطيل بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم.

وأفاد أسرى محررون، بأن إدارة بنك (القاهرة عمان) طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى، وفقاً للموقع.

واتهم الأسرى المحررون، البنك بالانصياع لقرارات وتهديدات الاحتلال وأوامره العسكرية، مطالبين كافة المؤسسات والتنظيمات التحرك سريعاً بخطوات عملية على الأرض، باتجاه بنك القاهرة عمان، محذرين من أن يندرج هذا القرار على كل البنوك الأخرى.

من جانبه، نقل الموقع عن وزير الأسرى السابق والقيادي في حركة (حماس)، وصفي قبها، أن الأصل هو رفض البنك إملاءات الاحتلال، والتعاون مع البنوك والمؤسسات والمصارف الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة، لرفض قرارات الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وعدم الاستجابة لضغوطه وتهديداته.

وشدد قبها على أن الأسرى خط أحمر في تعامل البنوك والمؤسسات الأخرى، وأن المساس بهم إمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، ولا ينفصل عن قرارات، وجرائم الاحتلال الأخرى، التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وطالب قبها المؤسسات الرسمية بالمبادرة، وممارسة الضغط على البنك لوقف إجراءاته بحق الأسرى.

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