"النيابة العامة" بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم توقيف 343 متهماً، وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين، استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.



وقالت: التزم المواطنون الكرام بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات، وكذلك كان الالتزام الواضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي، فلم تسجل أي قضية.



وتم توقيف 11 متهماً في قضايا مخدرات (تعاطي- إتجار)، وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتم تحريز المواد المضبوطة.



وتم توقيف متهمَين في قضايا سطو على بيت سكني ومركز تعليمي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.



وتؤكد النيابة العامة تعاملها بحزم وصرامة في كافة وقائع الاستغلال، ورفع الأسعار، والاحتكار، والغش التجاري، والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف ستة متهمين في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام، لكافة مرتكبي هذه الجرائم.



وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة؛ للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة، والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة: إنها باشرت التحقيق في 3236 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوباً في مراكز الشرطة والنيابات.