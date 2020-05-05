شاهد: اندلاع حريق ضخم في إحدى ناطحات السحاب بالشارقة





وقالت إدارة الدفاع المدني في الشارقة، إنها لا زالت تتعامل مع الحريق، وذلك بعد إخلاء الساكنين من البناية.





أكد بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تمكُّن فرق الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق.





وأوضحت صحيفة (البيان)، أنه نتج عن حادثة الحريق سبع إصابات خفيفة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





























رام الله - دنيا الوطناندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق ضخم في بناية بمنطقة "النهدة" وهي إحدى ناطحات السحاب، في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.