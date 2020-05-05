خصومات تطال رواتب عدد من الموظفين الحكوميين بغزة تصل لـ 50%





وقال الموظفون، في تصريحات منفصلة لـ "دنيا الوطن": إن البنوك، خصمت نسباً من رواتبهم، دون إبداء أي أسباب أو سابق إنذار بالخصم، مشيرين إلى أن ذلك، يخالف ما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة الفلسطينية.





وأشار الموظفون، إلى أن الخصومات متفاوتة، وبعضها وصل لنصف الراتب، علاوة على تطبيق البنوك الخصومات والحجوزات القضائية.





وفي السياق، قالت مصادر بالحكومة الفلسطينية، لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة الفلسطينية لا علاقة لها بالخصومات، التي طالت رواتب الموظفين الحكوميين بغزة.





وأوضحت المصادر، أن الحكومة صرفت الرواتب وفق الشهر الماضي، دون أي خصومات، كما أنها أوقفت قرار التبرع بيومي عمل؛ نظراً للظروف التي يعيشها الموظفون بسبب جائحة (كورونا).





خاص دنيا الوطنأكد موظفون حكوميون في قطاع غزة، تعرض رواتبهم الشهرية، والتي صرفتها الحكومة، اليوم الثلاثاء، للخصم بما يصل لـ 50% من إجمالي راتب الـ 75%.