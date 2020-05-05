شؤون فلسطينية

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، بالشراكة مع مؤسسة (فلسطينيات) مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، الممول من الاتحاد الأوروبي، بقيمة تقارب 450 ألف يورو بواسطة تقنية (زووم).

حضر الحفل العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، وناشطون مجتمعيون وإعلاميون، وأعضاء من الشبكة الفلسطينية لمناهضة خطاب الكراهية بهدف المساهمة بفعالية في تطوير بيئة حامية من خطاب الكراهية، ودعم حرية التعبير في قطاع غزة والضفة الغربية، وتطوير مأسسة المشاركة المجتمعية، فيما يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبير في غزة والضفة بحلول نهاية عام 2022.
 
من جهته، قال سعيد المقادمة، مدير عام المركز الفلسطيني للديمراطية وحل النزاعات: إن هذا المشروع الجديد، هو محور اهتمام المركز في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، مضيفًا: أن هذا الانقسام قد اصاب جميع مناحي الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية بالشلل.

وأكد المقادمة، أن "الاهتمام الدولي والمحلي، الذي يلقاه التحريض علي خطاب الكراهية مستمر بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به العديد من المنظمات والأفراد المشاركين هنا اليوم، سواء بوصفهم شركاء في المشروع أو ضيوف، وأن حضورنا اليوم رغم صعوبة التواصل بسبب فيروس (كرورونا) تأكيد علي إلتزامنا بمناهضة خطاب الكراهية، والعمل علي دعم حرية التعبير بكافة أشكالة لما يمثله من حفظ للسلم المجتمعي  الفلسطيني.    

في الوقت نفسه، أضافت مديرة مؤسسة (فلسطينيات)، وفاء عبد الرحمن، سنعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية ذات العلاقة والشخصيات الاعتبارية على توحيد الجهود لمناهضة خطاب الكراهية من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة، تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة مثل تشكيل فريق لرصد خطاب الكراهية، وتشكيل شبكة فلسطينية ولجنة توجيهية ولجنة متابعة لتحديد آليات واستراتيجيات فاعلة؛ لمناهضة خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير.

وقد أكد الضيوف علي دعمهم ومساندتهم لفكرة هذا المشروع، معبرين عن وضع إمكانياتهم لمصلحة المشروع، ومؤكدين على أهمية ضمان استمرارية واستدامة النهج الشمولي لمناهضة خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير.


أخبار ذات صلة

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

"النيابة العامة" بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

خصومات تطال رواتب عدد من الموظفين الحكوميين بغزة تصل لـ 50%

خصومات تطال رواتب عدد من الموظفين الحكوميين بغزة تصل لـ 50%

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في &#34;السموع&#34;

وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في "السموع"

الخليل: قوات الاحتلال تبدأ بشق طريق استيطاني في أراضي دورا

الخليل: قوات الاحتلال تبدأ بشق طريق استيطاني في أراضي دورا

منظمة دولية: وسائل إعلام سعودية حرضت على الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين

منظمة دولية: وسائل إعلام سعودية حرضت على الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

"النيابة العامة" بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

الخليل: قوات الاحتلال تبدأ بشق طريق استيطاني في أراضي دورا

الخليل: قوات الاحتلال تبدأ بشق طريق استيطاني في أراضي دورا

منظمة دولية: وسائل إعلام سعودية حرضت على الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين

منظمة دولية: وسائل إعلام سعودية حرضت على الفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان