450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية







وقد أكد الضيوف علي دعمهم ومساندتهم لفكرة هذا المشروع، معبرين عن وضع إمكانياتهم لمصلحة المشروع، ومؤكدين على أهمية ضمان استمرارية واستدامة النهج الشمولي لمناهضة خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير.

رام الله - دنيا الوطنأطلق المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، بالشراكة مع مؤسسة (فلسطينيات) مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، الممول من الاتحاد الأوروبي، بقيمة تقارب 450 ألف يورو بواسطة تقنية (زووم).حضر الحفل العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، وناشطون مجتمعيون وإعلاميون، وأعضاء من الشبكة الفلسطينية لمناهضة خطاب الكراهية بهدف المساهمة بفعالية في تطوير بيئة حامية من خطاب الكراهية، ودعم حرية التعبير في قطاع غزة والضفة الغربية، وتطوير مأسسة المشاركة المجتمعية، فيما يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبير في غزة والضفة بحلول نهاية عام 2022.من جهته، قال سعيد المقادمة، مدير عام المركز الفلسطيني للديمراطية وحل النزاعات: إن هذا المشروع الجديد، هو محور اهتمام المركز في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، مضيفًا: أن هذا الانقسام قد اصاب جميع مناحي الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية بالشلل.وأكد المقادمة، أن "الاهتمام الدولي والمحلي، الذي يلقاه التحريض علي خطاب الكراهية مستمر بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به العديد من المنظمات والأفراد المشاركين هنا اليوم، سواء بوصفهم شركاء في المشروع أو ضيوف، وأن حضورنا اليوم رغم صعوبة التواصل بسبب فيروس (كرورونا) تأكيد علي إلتزامنا بمناهضة خطاب الكراهية، والعمل علي دعم حرية التعبير بكافة أشكالة لما يمثله من حفظ للسلم المجتمعي الفلسطيني.في الوقت نفسه، أضافت مديرة مؤسسة (فلسطينيات)، وفاء عبد الرحمن، سنعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية ذات العلاقة والشخصيات الاعتبارية على توحيد الجهود لمناهضة خطاب الكراهية من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة، تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة مثل تشكيل فريق لرصد خطاب الكراهية، وتشكيل شبكة فلسطينية ولجنة توجيهية ولجنة متابعة لتحديد آليات واستراتيجيات فاعلة؛ لمناهضة خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير.