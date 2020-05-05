مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس في قرية رمون شمال شرق مدينة رام الله.



وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "مصرع طفلة (خمس سنوات) إثر حادث دهس في بلدة رامون شمال شرق رام الله".





وذكر ارزيقات أن طفلة وصلت لمجمع فلسطين الطبي اثر تعرضها للدعس من قبل مركبة غير قانونية تقودها سيدة في بلدة رمون شمال شرق رام الله، وأعلن الأطباء وفاتها نتيجة إصابتها الخطيرة .



وأضاف: أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وتم التحفظ على سائقة المركبة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.



رام الله - دنيا الوطن