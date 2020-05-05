الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-9 22-10 26-15 بيت لحم 17-9 22-10 26-15 رام الله والبيرة 16-8 21-9 25-14 طولكرم 19-11 23-13 28-15 نابلس 18-10 23-11 27-15 قلقيلية 19-11 23-13 28-15 جنين 20-11 25-12 29-16 سلفيت 17-9 22-10 26-15 طوباس 20-11 25-12 29-16 روابي 18-10 23-11 27-15 الخليل 15-8 21-9 25-14 غزه 20-12 24-14 29-17 أريحا 24-15 28-16 32-18 خانيونس 20-12 24-14 29-17 الأغوار الشمالية 22-13 26-14 30-16 رفح 21-11 25-13 30-16

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، حتى ساعات الظهيرة، وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويبقى الجو بارداً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يوم الأربعاء من خطر:1- التزحلق على الطرقات.2- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: