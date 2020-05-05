فرنسا: تسجيل أكبر عدد من وفيات فيروس (كورونا) بآخر ستة أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، 330 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



ويشير هذا الرقم، إلى أكبر ارتفاع في عدد وفيات (كورونا) في البلاد، خلال ستة أيام، ليصل إجمالي الوفيات منذ أن تفشى الفيروس، إلى 25531.



وشهدت البلاد ارتفاعاً في عدد الوفيات في دور الرعاية إلى 9471، فيما انخفضت أعداد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس الفتاك، إلى 3430 حالة.