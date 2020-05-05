إسرائيل تسجل 43 حالة إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، 43 إصابة جديدة، بالإضافة ثلاث وفيات، بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19"، خلال24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل، إلى 16,289 بعد تشخيص حالات جديدة.



وأضافت: أن من بين المصابين، 91 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 238.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن أمس عن سلسلة من التسهيلات على الإسرائيليين، سعيا الى إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في إسرائيل، في أعقاب مؤشرات على تراجع تفشي وباء (كورونا).