دولي

بريطانيا تسجل قفزة كبيرة في عدد وفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل قفزة كبيرة في عدد وفيات فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 693 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19".

وكان 288 شخصاً توفوا أمس الاثنين، ليسجل عدد وفيات اليوم قفزة كبيرة مقارنة باليومين الماضيين.

وسجلت بريطانيا يوم الأول من آيار/مايو 739 حالة، وفي الثاني من آيار/مايو 621، وفي الثالث من آيار/مايو مايو 315، وفي الرابع من آيار/ مايو 288.

وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة الموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات.

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