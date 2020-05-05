بريطانيا تسجل قفزة كبيرة في عدد وفيات فيروس (كورونا)

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 693 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19".





وكان 288 شخصاً توفوا أمس الاثنين، ليسجل عدد وفيات اليوم قفزة كبيرة مقارنة باليومين الماضيين.





وسجلت بريطانيا يوم الأول من آيار/مايو 739 حالة، وفي الثاني من آيار/مايو 621، وفي الثالث من آيار/مايو مايو 315، وفي الرابع من آيار/ مايو 288.



وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة الموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات.



رام الله - دنيا الوطن