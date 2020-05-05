الخليل: قوات الاحتلال تبدأ بشق طريق استيطاني في أراضي دورا

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء بتجريف أراض للمواطنين بالقرب من بلدة دورا إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل لصالح شق طريق استيطاني جديد يخدم مستوطنة نيجهوت المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ أعمال التجريف جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).



وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.