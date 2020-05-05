(يديعوت): إيران بدأت بالإنسحاب من سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، تأكيدهم بأن إيران بدأت الإنسحاب من سوريا.



وأضافت الصحيفة، أنه "في ضوء ارتفاع عدد الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا، وبعد 12 ساعة من هجوم آخر في حلب، يقول مسؤولون أمنيون إن إيران بدأت التراجع، لقد أصبحت من ذخر إلى عبء على سوريا".



وذكرت الصحيفة، أنه "للمرة الأولى منذ دخولها تقوم الآن بإخلاء قواعدها، كما أن إسرائيل ستواصل تكثيف الضغط عليها حتى خروجها الكامل".



وتابعت المصادر الأمنية الإسرائيلية أنه تم في الوقت الحالي خلق واقع جديد بمقتضاه تدفع سوريا ثمنا باهظا ومتصاعدا نتيجة الوجود الإيراني على أراضيها، ولذلك فإن خروج إيران من سوريا بات يمثل مصلحة لسوريا نفسها.