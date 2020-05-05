شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو تظهر فيه مشاهد حصرية تعرض للمرة الأولى من معركة (حمم البدر).وعملية (حمم البدر) جاءت بعد إيغال الاحتلال بدماء المواطنين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وكذلك الجريمة التي ارتكبها في الثالث من آيار/ مايو لعام 2019م، حينما أقدم الاحتلال على استهداف موقعاً للمقاومة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى لاستشهاد المواطنين محمود أبو ملوح وعلاء البوبلي.وكانت المقاومة الفلسطينية، تمكنت خلال هذه العملية من قتل أربعة إسرائيليين وإصابة العشرات، كما ألحقت أضرار مادية فادحة بالممتلكات والمنازل في غلاف غزة، جراء قصف المستوطنات بمئات الصواريخ والقذائف.