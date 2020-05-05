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الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 452، والإصابات إلى 7201.

وأشارت الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 7 وفيات و348 إصابة جديدة.

ووفق صحيفة (مصراوي) فقد ذكر مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، أن 98 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيا.

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