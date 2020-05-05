ليبرمان: نتنياهو سيدفعنا نحو انتخابات رابعة





وأضاف ليبرمان وفق موقع (واللا) خلال جلسة الكنيست: "نتنياهو سيحصل على التوقيعات والتفويض يوم الخميس ويقبل اللجنة العادية، وسيجرنا إلى أسبوع آخر، ثم سيقول لا يوجد خيار سوى الذهاب إلى الانتخابات".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء: "إن الرسالة التي صرح بها نتنياهو الليلة الماضية هي أننا ذاهبون إلى انتخابات رابعة".