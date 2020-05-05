إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت طلفة، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد تعرضها لحادث دهس، وقع بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.



وأفادت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بإصابة الطفلة غزل محمد عبيد (9 سنوات)، بجراح متوسطة، بعد صدمها من قبل مركبة على مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان.