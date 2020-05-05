دولي

ترامب يُهاجم بوش: قرار غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب يُهاجم بوش: قرار غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق جورج بوش الابن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إطلاق الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، حملة غزو العراق عام 2003 كان "أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة".

ووفق صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، فقد وجه ترامب انتقادات حادة إلى السياسة الخارجية لبوش الابن، لبدئه الحرب في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأضاف ترامب: "انظروا إلى الأمور الخاصة بقواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000 وفي العراق إلى 4 آلاف وفي سوريا حتى الصفر".

وأوضح أن هذا "لا يعني على الإطلاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين".

وتابع: "حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور، لم نحارب كما يجب القيام بذلك في أثناء الحرب للانتشار فيها.. لذا أقيم هذا القرار بأنه الأسوأ في تاريخ بلادنا".

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