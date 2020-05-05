الخدمات الطبية والشرطة العسكرية تستعد لاستقبال عشرات العائدين عبر معبر (ايرز)





















رام الله - دنيا الوطناستنفرت قوى الأمن العام طواقمها في الخدمات الطبية العسكرية من أطباء عاملين ضمن اللجنة الطبية المشتركة مع وزارة الصحة الفلسطينية ، والاسعاف والطوارئ التابع للخدمات، أيضاً قواتها في جهاز الشرطة العسكرية تحديداً (الكتيبة الشمالية) .وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع هيئة المعابر والحدود والجهات الحكومية ذات العلاقة صباح اليوم الإثنين عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة لأجل استقبال المسافرين العائدين لأرض الوطن متخذين كافة التدابير اللازمة لاستقبالهم..وبدوره أكد اللواء جمال الجراح قائد قوى الأمن العام على أهمية عمل القوات في الخطوط المتقدمة لتأمين المواطنين و العمل مع وزارة الصحة الفلسطينية في اللجنة المشتركة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتأمين وصولهم لأماكن الاقامة المحدد لهم من جهات الاختصاص.وأضاف اللواء الجراح بأن القوات تستعد لاستقبال قرابة 170 مسافراً ضمن معايير السلامة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا "فيروس كوفيد 19".وأشاد اللواء الجراح بحجم الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية التي تعمل تسهيل عبور المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.