عاجل

  • الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شؤون فلسطينية

الخدمات الطبية والشرطة العسكرية تستعد لاستقبال عشرات العائدين عبر معبر (ايرز)

الخدمات الطبية والشرطة العسكرية تستعد لاستقبال عشرات العائدين عبر معبر (ايرز)
رام الله - دنيا الوطن
استنفرت قوى الأمن العام طواقمها في الخدمات الطبية العسكرية من أطباء عاملين ضمن اللجنة الطبية المشتركة مع وزارة الصحة الفلسطينية ، والاسعاف والطوارئ التابع للخدمات، أيضاً قواتها في جهاز الشرطة العسكرية تحديداً (الكتيبة الشمالية) .

وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع هيئة المعابر والحدود والجهات الحكومية ذات العلاقة صباح اليوم الإثنين عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة لأجل استقبال المسافرين العائدين لأرض الوطن متخذين كافة التدابير اللازمة لاستقبالهم..

وبدوره أكد اللواء جمال الجراح قائد قوى الأمن العام على أهمية عمل القوات في الخطوط المتقدمة لتأمين المواطنين و العمل مع وزارة الصحة الفلسطينية في اللجنة المشتركة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتأمين وصولهم لأماكن الاقامة المحدد لهم من جهات الاختصاص.

وأضاف اللواء الجراح بأن القوات تستعد لاستقبال قرابة 170 مسافراً ضمن معايير السلامة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا "فيروس كوفيد 19".

وأشاد اللواء الجراح بحجم الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية التي تعمل تسهيل عبور المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.








أخبار ذات صلة

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

شاهد: سرايا القدس تكشف لأول مرة تفاصيل معركة (حمم البدر)

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا

الاتحاد الاوروبي يساهم بـ38 مليون يورو لدفع رواتب 43 الف موظف بالضفة لشهر نيسان

الاتحاد الاوروبي يساهم بـ38 مليون يورو لدفع رواتب 43 الف موظف بالضفة لشهر نيسان

شاهد: وصول 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن

شاهد: وصول 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن

حماس: لا تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال

حماس: لا تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

إصابة طفلة بحادث دهس شمال مدينة غزة

وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من تركيا لمواجهة كورونا

الخدمات الطبية والشرطة العسكرية تستعد لاستقبال عشرات العائدين عبر معبر (ايرز)

الخدمات الطبية والشرطة العسكرية تستعد لاستقبال عشرات العائدين عبر معبر (ايرز)

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني &#34;رامي شعث&#34; من السجون المصريّة

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني "رامي شعث" من السجون المصريّة

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المصرية: تسجيل 16 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان