شاهد: وصول 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن

رام الله - دنيا الوطنقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة: إنه "بدأت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في استقبال 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن عبر حاجز بيت حانون/ إيرز إلى قطاع غزة".وأضاف البزم، "تقوم الطواقم المختصة من وزارتي الداخلية والصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تمهيدًا لنقلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا).