حماس: لا تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مصدر رسمي في حركة (حماس) اليوم الثلاثاء، أنه في ظل حالة الضخ الإعلامي التي يمارسها المستوى السياسي في إسرائيل وإعلامه الموجه؛ نؤكد عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال.



وقال المصدر، وفق ما نقل موقع (حماس) الالكتروني: "يهدف الاحتلال من خلال هذه الحملة للتملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها الحركة، ولتضليل عائلات الأسرى الصهاينة، وللضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم".



وأضاف المصدر: نهيب بالجميع عدم البناء على ما يورده الإعلام الإسرائيلي المبرمج، وفي حال حدوث أي جديد ستعلن المقاومة عن ذلك.