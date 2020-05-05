لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا



وأضاف: "هذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء، وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الاولى".



وذكر بيان صدر بعد الاجتماع أنه أوصى بتمديد العزل العام لمدة أسبوعين، حيث من المنتظر ان تعلن الحكومة رسميا عن ذلك بعد اجتماعها في وقت لاحق من اليوم.



وسيظل مسموحا باستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بموجب إطار زمني محدد من قبل.



وستصدر تعليمات لقوات الأمن والجيش بالتحرك بحزم لمنع أي انتهاكات.



وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.



وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع، حيث سمحت للمطاعم بفتح أبوابها، ولكن باستخدام 30% فقط من طاقتها الاستيعابية.



رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن يمدد لبنان إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، أسبوعين، حتى 24 أيار/ مايو، وسط تحذيرات من احتمال قدوم موجة ثانية من العدوى.وحذر رئيس الوزراء اللبناني، حسن دياب، اليوم الثلاثاء، من أن عدم الالتزام بالتخفيف التدريجي للإجراءات قد يؤدي لموجة ثانية من العدوى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي مؤشر واضح على انخفاض معدلات العدوى قال رئيس الوزراء إن التقييم العام "جيد"، لكنه ذكر خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الثلاثاء أن "المواطنين لم يلتزموا بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا".