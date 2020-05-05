تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

عبر رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة، خميس النجار، عن اعتزاز المجلس واللجنة الصحية فيه، بما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات صحية وقائية واحترازية لمواجهة جائحة (كورونا) وتجنيب قطاع غزة من هذا الخطر الذي داهم أنحاء العالم.



جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم مع وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش للاطلاع على مستجدات الاجراءات الصحية لمواجهة جائحة (كورونا).



وأضاف النجار، أن ماتم من إجراءات هو شيء مشرف لكل أبناء قطاع غزة أن هناك طواقم صحية تعمل وتثابر رغم قلة الامكانيات والاوضاع الصعبة إلا أن هناك صورة تبعث على الطمأنينة.



بدوره، استعرض أبو الريش جملة الجهود المبذولة مع مختلف القطاعات الحكومية على تسخير كافة الامكانيات وبكامل الطاقات المتاحة على تحقيق درجة جيدة من الاستعداد لمواجهة مخاطر كورونا وفق خطط وسياسات تضمن الجهوزية من جهة وتحافظ على مستويات تقديم الخدمة الصحية من جهة أخرى.