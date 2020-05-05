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الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جماعة (أنصار الله) الحوثية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، معلنة وفاة المريض.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل: "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي، وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا. تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت ثلاث وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها ثماني حالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 نيسان/ أبريل، نظرا لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.

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