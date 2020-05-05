منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني "رامي شعث" من السجون المصريّة

رامي شعث

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رام الله - دنيا الوطن

وجّهت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، اليوم الإثنين، دعوة للجهات المصريّة الرسميّة، تطالب من خلالها الإفراج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر.



وقالت المنصة -وهي مؤسسة مستقلة تأسست عام 2018 في لندن- في بيان، وصل "دنيا الوطن": إنها تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث، الذي كان يعمل منسقًا لفرع مصر للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس).



وأوضحت أنه "تم توقيف شعث في 5 تموز/ يوليو عام 2019 من قبل السلطات المصرية في مقر إقامته في القاهرة بـ"تهمة المشاركة في الجمعيات الإرهابية، ومع ما يعرف إعلاميًا بخلية الأمل".



وقالت المنصة إن "عائلته قامت بتوكيل محامين لمتابعة القضية نافيين انتمائه لهذه الجمعيات أو وجود أي دليل للتهمة الموجهة له، ويجدد حبسه بسببها منذ 10 أشهر".



ورامي شعث البالغ من العمر 48 عامًا، هو سياسي عربي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو نجل نبيل شعث، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وكان وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق.