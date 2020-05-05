عاجل

  • اشتية: 13 ألف عامل فلسطيني دخلوا للعمل بالداخل الفلسطيني وسيبيتون هناك حتى نهاية رمضان

  • اشتية: سنسمح بحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة

  • اشتية: إجراءات السلامة ستصبح الزامية على الجميع خارج البيوت وفي الأماكن العامة

  • اشتية: الاجراءات في المدارس والجامعات والمساجد تبقى كما هي

  • اشتية: وصلتنا مساعدات عينية من السعودية ومصر وتركيا وستوزع على جميع المحافظات بالضفة وغزة

  • اشتية: اليوم هو آخر يوم للإيجاز الصحفي على طريقته الحالية

دولي

دولة اوروبية تعلن السيطرة على "الوباء"

دولة اوروبية تعلن السيطرة على "الوباء"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في النمسا، اليوم الثلاثاء، أن انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد في البلاد بات تحت السيطرة، عقب ثلاثة أسابيع على بدء تخفيف إجراءات القيود المشددة.

وأكدت وزارة الصحة النمساوية، استقرار الأوضاع في البلاد، مع تراجع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس إلى نحو نسبة 0.2%، بعدما كانت بلغت 50% في منتصف مارس الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من رفع الإغلاق نجحت بشكل ممتاز، لكنها ذكّرت المواطنين بضرورة البقاء متيقظين رغم تخفيف القيود.

وكانت المحال الصغيرة ومتاجر مستلزمات الحدائق قد فتحت أبوابها منتصف الشهر الماضي بعد شهر من الإغلاق، رغم أن وضع الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام بات إلزاميا إلى جانب التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

كما تم فتح المتاجر الأكبر أمام العامة نهاية الأسبوع الماضي، وتم رفع القيود التي كانت تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم. وتستأنف الدروس في المدارس هذا الشهر فيما يتوقع أن تعيد المطاعم فتح أبوابها بحلول منتصف أيار/ مايو.

وبقيت النمسا التي يسكن فيها أكثر من تسعة ملايين نسمة، بمنأى نسبيا من الأزمة الصحية معلنة فقط عن 15 ألفا و600 حالة حتى الآن و606 وفيات. وقد تماثل إلى الشفاء أكثر من 13 ألفا و400 شخص.

أخبار ذات صلة

مستشارون بالحكومة البريطانية يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لـ(كورونا)

مستشارون بالحكومة البريطانية يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لـ(كورونا)

البحرية الأمريكية تطوّر غواصات مسلحة بأشعة ليزر

البحرية الأمريكية تطوّر غواصات مسلحة بأشعة ليزر

السويد: تركيز (كورونا) في شبكات الصرف الصحي يثير قلق الأطباء

السويد: تركيز (كورونا) في شبكات الصرف الصحي يثير قلق الأطباء

(ليكود) و(أزرق أبيض) يناقشان تعديل اتفاق الائتلاف بينهما

(ليكود) و(أزرق أبيض) يناقشان تعديل اتفاق الائتلاف بينهما

بعد تجاوز الإجمالي 32 ألفاً.. بريطانيا تسجل أعلى وفيات بـ (كورونا) بأوروبا

بعد تجاوز الإجمالي 32 ألفاً.. بريطانيا تسجل أعلى وفيات بـ (كورونا) بأوروبا

إندونيسيا تُسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بـ (كورونا)

إندونيسيا تُسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بـ (كورونا)

نيوزلندا.. يومٌ ثانٍ دون إصابات بـ (كورونا)

نيوزلندا.. يومٌ ثانٍ دون إصابات بـ (كورونا)

مستشفى فرنسي: فيروس (كورونا) موجود بأوروبا منذ ديسمبر

مستشفى فرنسي: فيروس (كورونا) موجود بأوروبا منذ ديسمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني &#34;رامي شعث&#34; من السجون المصريّة

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني "رامي شعث" من السجون المصريّة

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

النيابة العامة: انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الطوارئ بنسبة 76%

النيابة العامة: انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الطوارئ بنسبة 76%

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة القطرية: تسجيل 951 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض