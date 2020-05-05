عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن عائلات الجنود طالبت بعدم تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، زاعمة أن أيديهم ملطخة بالدماء.





ودعت العائلات نتنياهو لعمل كل شيء من أجل عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى منازلهم وليس بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.





وقدمت العائلات مخططاً لصفقة الأسرى لنتنياهو تضمن إعادة جثامين الفلسطينيين فقط مقابل عودة الجنود، ولن يتم تسليمها فقط مقابل معلومات".

رام الله - دنيا الوطنأقامت عائلات الجنود القتلي والأسرى الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، خيمة احتجاج أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.