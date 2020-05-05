الكيلة: ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بالخليل والقدس و25 حالة تعافٍ جديدة



وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن من بين المصابين، ثلاثة أطفال أصغرهم بعمر عامين"، مضيفة: "إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538".



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.



وأوضحت الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.



وفي السياق، أشارت وزيرة الصحة، إلى أن عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، أربعة منها لمخالطي مصاب في السموع بالخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس، فيما سجلت 25 حالة تعافٍ جديدة.