وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف



وجاءت قائمة السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين المنتج، على النحو التالي:



كمامة طبية للاستخدام غير المتكرر / اقمشة غير منسوجة للاغراض الصحية، ثلاثة طبقات (1.5) شيكل



كمامة وقاية عامة للاستخدام غير المتكرر / اقمشة غير منسوجة للاغراض الوقاية العامة، ثلاثة طبقات (1) شيكل



كمامة وقاية عامة للاستخدام المتكرر / اقمشة منسوجة وغير منسوجة، للاغراض الوقاية العامة، ثلاثة طبقات (5) شيكل



كفوف صحية ( Gloves) مطاطية مع بودرة / 100 قطعة (15) شيكل



كفوف صحية ( Gloves) صناعية بدون بودرة 100 قطعة ( Nitrale) / لإغراض مخبرية (18) شيكل



كفوف صحية ( Gloves) صناعية بدون بودرة 100 قطعة (Nitrale) / لإغراض ملامسة الغداء (25) شيكل



معقم اليدين عبوة 500 مل (20) شيكل.



رام الله - دنيا الوطنحددت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الثلاثاء، قائمة السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين، المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتتولى طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية عملية رصدها ومراقبتها بصورة يومية.وشددت الوزارة في بيانها على اتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين بموجب الانظمة والقوانين المتبعة.وبينت وزارة الاقتصاد الوطني هناك 27 منشأة صناعية وطنية تعمل على انتاج (اللباس الواقي، كمامات) لتلبية احتياج السوق من هذه الاصناف وتقدر الطاقة الانتاجية اليومية لإنتاج الكمامات بـ 150 الف كمامة مطابقة للمواصفات والمقاييس.ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129، أو صفحة وزارة الاقتصاد الوطني الرسمية على الفيسبوك.