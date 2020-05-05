الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونتابع 1092 مستضافًا بالحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أن المختبر المركزي، أتم فحص 705 عينات مخبرية، جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وقال القدرة، وفق ما نقلت صفحة الصحة بغزة، عبر موقع (فيسبوك): إن "الطاقم الطبي في مستشفى العزل، يتابع 5 حالات مصابة بفيروس (كورونا) لازالت تحت العلاج، وحالتهم مطمئنة".



وأضاف: تم إنهاء فترة الحجر الصحي لـ 1076 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي المختلفة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، منهم 158 كادراً طبياً وشرطياً وخدمات.



وأوضح القدرة، أن الطواقم الطبية، تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم، وعملاً بالأحوط، وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.



وتابع: نهيب بكافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الأيدي عند الخروج للضرورة القصوى، وتجنب الزحام والتجمعات.



ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة إلى الالتزام التام بالمنازل، وتجنب الأماكن العامة، واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.



وختم القدرة، بيانه، بالقول: "نطالب الجهات المعنية، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في تلبية نداء الاستغاثة، الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة".