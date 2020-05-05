شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونتابع 1092 مستضافًا بالحجر الصحي

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ونتابع 1092 مستضافًا بالحجر الصحي
رام الله - دنيا الوطن
أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أن المختبر المركزي، أتم فحص 705 عينات مخبرية، جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وقال القدرة، وفق ما نقلت صفحة الصحة بغزة، عبر موقع (فيسبوك): إن "الطاقم الطبي في مستشفى العزل، يتابع 5 حالات مصابة بفيروس (كورونا) لازالت تحت العلاج، وحالتهم مطمئنة".

وأضاف: تم إنهاء فترة الحجر الصحي لـ 1076 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي المختلفة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، منهم 158 كادراً طبياً وشرطياً وخدمات.

وأوضح القدرة، أن الطواقم الطبية، تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم، وعملاً بالأحوط، وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وتابع: نهيب بكافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الأيدي عند الخروج للضرورة القصوى، وتجنب الزحام والتجمعات.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة إلى الالتزام التام بالمنازل، وتجنب الأماكن العامة، واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

وختم القدرة، بيانه، بالقول: "نطالب الجهات المعنية، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في تلبية نداء الاستغاثة، الذي أطلقته وزارة الصحة؛ لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة".

أخبار ذات صلة

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

(فيسبوك) يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني &#34;رامي شعث&#34; من السجون المصريّة

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني "رامي شعث" من السجون المصريّة

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

عائلات الجنود تطالب نتنياهو بعدم تنفيذ صفقة تبادل مع حماس

الكيلة: ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بالخليل والقدس و25 حالة تعافٍ جديدة

الكيلة: ست إصابات جديدة بفيروس كورونا بالخليل والقدس و25 حالة تعافٍ جديدة

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

وزارتا الاقتصاد والصحة تحددان السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف

النيابة العامة: انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الطوارئ بنسبة 76%

النيابة العامة: انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الطوارئ بنسبة 76%

أوقاف غزة تُجدد موقفها من قضية فتح المساجد خلال شهر رمضان

أوقاف غزة تُجدد موقفها من قضية فتح المساجد خلال شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

تشريعي غزة: الإجراءات الصحية في القطاع مفخرة حقيقية

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني &#34;رامي شعث&#34; من السجون المصريّة

منظمة دولية تُطالب بالإفراج عن الفلسطيني "رامي شعث" من السجون المصريّة

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

المالية: قمنا بتحويل 10 ملايين شيكل لصالح مستشفيات القدس الشهر الماضي

المالية: قمنا بتحويل 10 ملايين شيكل لصالح مستشفيات القدس الشهر الماضي

الخارجية: 1286 إصابة بفيروس (كورونا) و70 حالة وفاة بين جالياتنا بالخارج

الخارجية: 1286 إصابة بفيروس (كورونا) و70 حالة وفاة بين جالياتنا بالخارج

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

لبنان بصدد تمديد العزل العام خشية موجة ثانية لكورونا

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الخارجية العراقية: إعادة 390 عراقيا عالقين بمصر والكويت والسودان

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة بكورونا في صنعاء ووفاة المريض

مستشار الرئيس اليمني يدعو لانتفاضة قبلية ضد الحوثيين

مستشار الرئيس اليمني يدعو لانتفاضة قبلية ضد الحوثيين