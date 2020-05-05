أوقاف غزة تُجدد موقفها من قضية فتح المساجد خلال شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة، عادل الهور، اليوم الثلاثاء، أن وزارته لا تزال عند موقفها، فيما يخص فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة فيها.



وقال الهور، في تصريح مقتضب: إن قرار منع إقامة الصلاة في المساجد، بناءً على طلب جهات الاختصاص، ما زال مستمراً.



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