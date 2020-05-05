شؤون فلسطينية

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس

تنفيذية المنظمة تستنكر حملة الاعتقالات التي طالت المواطنين والمسؤولين بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، ‪   بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي  طالت، فجر اليوم الثلاثاء،
 13 مواطناً، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس، اللواء بلال النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بلاغات لمراجعة (شاباك) والمخابرات.

وأشارت في بيان، باسم اللجنة التنفيذية: "إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة وخارجها، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الإدارة الامريكية".

ولفتت الى ان هذه الممارسات الخطيرة والهدامة تأتي في إطار افشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة وباء (كوفيد 19) في القدس المحتلة، حيث عمدت دولة الاحتلال الى تجاهل الوضع الصحي لمواطني المدينة المقدسة واعاقت الجهود الفلسطينية في تقديم المساعدة الصحية والمالية.

وأكدت في ختام بيانها على أن الاحتلال الإسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية وغير الانسانية تشكل ‪ الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة الفلسطينيين في القدس ومحيطها، ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة ومساءلة اسرائيل على جرائمها.

تجدر الاشارة هنا الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الى جانب النتشة مدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب، واللواء عماد عوض، ورئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في الأوقاف الاسلامية الشيخ مصطفى أبو زهرة، والصحفي تامر عبيدات، وجاد الغول، وعضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الكاتبة والأديبة رانيا حاتم، ومحمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وامير عواد، ويوسف الكسواني، وعبود درباس.

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