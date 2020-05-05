المالية: قمنا بتحويل 10 ملايين شيكل لصالح مستشفيات القدس الشهر الماضي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء: إنها قامت الشهر الماضي، بتحويل ما مجموعه 10 ملايين شيكل، لصالح مستشفيات القدس، كسلفة عاجلة، لتغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.



وأوضحت المالية، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الحكومة الفلسطينية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المؤسسات الصحية في القدس، وتقديم الدعم لها لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وتقديم الرعاية الصحية للمواطن الفلسطيني.