الخارجية: 1286 إصابة بفيروس (كورونا) و70 حالة وفاة بين جالياتنا بالخار





في ذات الوقت أفادنا الفريق المختص أنه قد أنهى جميع الإجراءات اللازمة لتخليص شُحنة المساعدات التركية التي وصلت قبل أيام الى مطار اللد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشؤون المدنية، ووزاره الصحة، ووزارة المالية، والقنصل التركي، ومسؤولي وكالة التعاون والتنسيق التركية " تيكا"، هذا وستصل شُحنة التبرعات التركية التي قُدمت لشعبنا الى مستودعات وزارة الصحة ظُهر هذا اليوم. حيث سيقوم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والقنصل التركي العام بتسليمها الى وزيرة الصحة د. مي كيله.





من جهةٍ أُخرى، أكدَّ فريق الوزارة المختص أنه يتابع على مدار الساعة عملية وصول وترتيبات استلام شُحنة المساعدات الطبية الماليزية التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 27 نيسان 2020، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، والسفارة في عمان، والشركاء المحليين ذوي العلاقة، ومن المتوقع أن تصل الى عمان يوم 10 أيار2020 حيث ستقوم سفارة ماليزيا في عمان بتسليمها الى سفارة دولة فلسطين، ليتم بعدها ترتيب شحنها الى وزارة الصحة الفلسطينية في نفس اليوم.





إضافة لذلك، يواصل فريق العمل المختص بالوزارة متابعة وصول شُحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركات نافكو في الامارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني الى عمان، والتي من المتوقع أن تصل إلى سفارتنا في عمان في 17 أيار 2020، والتي تحتوي على 20 طن من مواد التعقيم، و12 جهاز ومضخات تعقيم، ليتم نقلها مباشرة وتسليمها الى وزارة الصحة الفلسطينية، هذا بالإضافة الى تبرع الشركة بأطنان أخرى من مواد التعقيم وأجهزة ومضخات التعقيم للمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا.





· يُتابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يومي من خلال مكاتب خدمات الجالية الفلسطينية في جميع الولايات، وأفاد بتسجيل ثلاث اصابات جديدة في ولاية شيكاغو بمن فيها ممرضة وحالة وفاة لرجل خمسيني عزام البو وهو من أعمدة الجالية في الولاية. بحيث يصبح عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية 695 إصابة وعدد الوفيات ٤٦ والتعافي ٢٠٠ حالة، كما يفيد الفريق بتسجيل حالة وفاة ثانية للمواطن عبد الجواد محمد ياسين في ولاية شيكاغو في الستينات من عمره حيث تتضارب الأنباء حول سبب وفاته.





وعلى صعيد آخر، وجه حاكم ولاية نيوجرسي، فيل ميرفي، رسالة شكر وامتنان لمركز الجالية الفلسطينية- الأمريكية في مدينة كليفتون على ما قدمه ويقدمه من حملات الخير تجاه ابناء المجتمع الأمريكي في الولاية وأبناء الجالية الفلسطينية وسط تفشي جائحة كورونا، وقدم ميرفي هذا الشكر ضمن مؤتمره الصحفي اليومي حول الوباء المميت حيث تحتل نيوجرسي المرتبة الثانية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ولاية نيويورك.





وقام مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية بتوفير عبوات صحية من القفازات والأقنعة والمطهر لأكثر من 700 عائلة، كما وقام بتوفير الإمدادات الصحية للشرطة وإدارات الإطفاء في 9 مدن وثلاثة مستشفيات، و5 منازل لكبار السن في نيوجيرسي، وقدم صناديق طعام لأكثر من 300 عائلة، ولحوما ودجاجا لأكثر من 400 عائلة، ووفر وجبات ساخنة لأكثر من 500 حالة من المحتاجين.



قام فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية بإستصدار جواز سفر لطالبة لاجئة من مخيمات الشتات في سوريا، ممن تقطعت بهم السُبل في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتسهيل إقامتها، مما لقيَ ارتياحاً كبيراً لديها وفي أوساط عائلتها وأهلها في كلٍ من أمريكا وألمانيا.





وفي ذات الوقت، قام فريق العمل بمتابعة معاملات تمديد ١٢٥ جواز سفر لأبناء الجالية في عديد الدول وتم إنجازها لتقوم سفارة دولة فلسطين بإجراء التمديد اللازم وفقاً لآلية العمل المتبعة في وزارة الخارجية والمغتربين، وشملت المعاملات أبناء جالياتنا في كلٍ من مالطا، كوبا، كندا، قطر، أذربيجان، تركيا، الامارات، البحرين، الصين، الكويت، المانيا، المغرب، اليونان، إيطاليا، تونس روسيا، فرنسا، فنزويلا فنلندا، وقبرص.



أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة استلامها لكتاب من شركة نافكو العالمية بخصوص المساعدات التي قدمتها الشركة للشعب الفلسطيني سواء في فلسطين أو في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، والتي تشمل مواد طبية وأجهزة تعقيم وهي على الشكل التالي:



1. 20 طن (20 ألف لتر) من مادة (شيلد مي) للتعقيم، و12 جهاز ومضخات تعقيم خاصة بمواصفات عالمية تم إرسالها الى السلطة الفلسطينية عن طريق سفارة دولة فلسطين في عمان، ومن المتوقع وصولها الى السفارة يوم 17/05/2020 الجاري.



2. 10 اطنان ( 10 الف لتر ) من مادة ( شيلد مي) للتعقيم، و 8 اجهزة ومضخات تعقيم للمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وتم إرسالها الى سفارة دولة فلسطين في بيروت، ومن المتوقع وصولها يوم 18/05/2020 الجاري.



أفادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا للمواطن عبد الرحمن محمد رمضان عودة 64 عاماً بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها الى 4 وفيات، كما أفادتنا القنصلية بتسجيل 3 إصابات جديدة بين أبناء الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 13.



تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية إنها وبالتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة في عموم روسيا والجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين تتابع أحوال أبناء الجالية والطلبة، وتبذل الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات المطلوبة والخدمات الضرورية ما أمكن، وتواصل توزيع الكمامات والسلات الغذائية في المدن التي يتواجد فيها الطلبة، كما في موسكو، وسان بطرسبورغ، وقازان، وجمهورية القرم، وفارونج، وبلغراد، وتولا، وستافروبل، وفولغوغراد، وسواها.





وفي هذا السياق، شكل أبناء الجالية والطلبة قصص نجاح تناولتها وكالات أنباء روسية بإهتمام شديد كما في حالات توزيع الكمامات ومطهرات الأيدي والسلات الغذائية، وممارسة الأطباء منهم لدورهم في المشافي وتطوع بعض طلابنا الدارسين في الصفوف المتقدمة في كليات الطب المختلفة.





وتُفيد السفارة بأن الطبيبين الفلسطينيين اللذين أُصيبا بالفيروس نتيجة عملهما في علاج المرضى وكذلك طبيب أسنان آخر في حالة أفضل وتماثل للشفاء، فيما لم تُسجل أية حالات جديدة في الفترة الماضية ليبقى عدد الاصابات 8 إصابات.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وظروفهم المعيشية، وتواصل توزيع طرود غذائية على عدد من العائلات، وتقوم بتسديد بدل ايجارات سكن لمدة شهر لثلاث شبان.





تتابع السفارة اصدار وتوزيع تعليمات السلطات اليونانية بشأن الوباء خاصة بعد الإجراءات الجديدة.





تؤكد السفارة أنه لم تسجل أية اصابات جديدة بين أبناء الجالية والطلبة، كما إن الإصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفى تتماثل للشفاء. ما زال الطلبة الذين كانوا يقيمون في اسكانات الجامعات يقيمون في فنادق نقلتهم إليها وزارة التعليم بعد تواصل السفارة معها.





وتفيد أيضاً أن وزارة الخارجية اليونانية لم تُسدد مبالغ المنح المالية الشهرية عن الشهرين السابقين لعدد من الطلبة الممنوحين ولا زالت السفارة تتابع هذه القضية.





قدمت السفارة مساعدات مالية لطالبين نظراً لحاجتهم الماسة من الميزانية التشغيلية للسفارة. أما بالنسبة للعالقين من الفلسطينيين الزائرين لليونان فهم ٣ أشخاص ينتظرون إجراءات فتح أجواء الطيران، إضافة إلى عدد من الطلبة الذين يرغبون بالعودة وينتظرون الإجراءات اللازمة.



تُفيد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان انها تواصل متابعتها للاوضاع المعيشية والصحية لابناء الجالية الفلسطينية المتواجدين والمقيمين في جميع المناطق والاقاليم لجمهورية كازاخستان، ومن خلال المتابعة والتواصل الدائم وصلتها معلومة ان مواطن فلسطيني من حملة الوثيقة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين وهو َمن موظفي شركة السي السي السي العاملين ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وعلى الفور قام السفير بالتواصل َمع المواطن الفلسطيني والاطمئنان عليه، وحالته في تحسُن ومستقرة جدا، وأبلغه سعادة السفير أن السفارة وطاقمها ستكون على تواصل دائم معه والاطمئنان عليه، وستمد له يد العون والمساعدة.



تُفيد سفارة دولة فلسطين لدى جمهوريات السنغال، غامبيا، غينيا بيساو، والرأس الأخضر انه تم تشكيل خلية طوارئ تماشيا مع حالة الطوارئ المعلنة في بلاد الاعتماد، ورفع درجة التأهب والإحتياط في ادارة شؤون السفارة بما يكفل حماية كادر وموظفي السفارة من جهة، ووضع إجراءات عملية لتسهيل الخدمات القنصلية من جهة أخرى، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة في التواصل مع أبناء الجالية حيث يتواجدوا.





وفي هذا السياق، تلقت سفارة دولة فلسطين الانتباه الى خلو دول الاعتماد المذكورة من اَية إصابات بهذا الفيروس، علماً أن أعداد الجالية الفلسطينية بحسب سجلات القسم القنصلي لا تتجاوز 100 شخص في دول الاعتماد الأربعة، مع تمركزهم في السنغال وبالتحديد في عاصمتها "دكار"، وبشكل اقل في "بانجول" العاصمة الغامبية، من ناحية اخرى، تتابع السفارة مشكلة مواطن فلسطيني عالق في احد فنادق "دكار"، كان قد جاء من باماكو (مالي) حيث يدير مصنعه القائم هناك منذ اكثر من عام، وقد أبلغت السفارة وزارة الخارجية حول إمكانية ترحيل المواطن المذكور من خلال طيران عدد من الدول الشقيقة والصديقة.





قدمت السفارة بعض السلال الغذائية لعدد من العائلات الفلسطينية وخصوصًا لبعض العمال الوافدين من مخيمات اللجوء في لبنان وكذلك لعائلة فلسطينية متعسرة، ومساعدة نقدية لها بسبب توقف معيلها عن العمل منذ قرابة الشهرين (بدون تعويضات)،وتواصل السفارة متابعة عملها اليومي بما في ذلك الاتصال مع السلطات المحلية.



ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺳﻔﺎرة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية أوضاع اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ واﻟطﻠﺑﺔ والعالقين للاطمئنان على سلامتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبية مستلزماتهم الضرورية ضمن امكانياتها المتوفرة، وفي ذلك قامت السفارة بتقديم طرود غذائية ومبالغ مالية لـ 37 طالبا فلسطينياً من غير الممنوحين، وتقديم طرود غذائية ومبالغ مالية لـ 4 افراد من ابناء الجالية، كما قدمت مساعد مالية عاجلة لـ 5 اطباء متخصصين لا يتلقون منح دراسية، كما ساعدت الطلبة المقيمين في الاحياء الجامعية لتمكينهم من سحب مبالغ مالية من البنوك لشراء ادوات ولوزام مختلفة، لعدم تمكنهم من مغادرة الاحياء الجامعية في ظل حالة الطورائ.





تم تشكيل لجنة من رجال اعمال فلسطينيين لتقديم مساعدات عينية للمحتاجين من الجالية والطلبة.





تتابع السفارة اوضاع المواطنين والطلبة العالقين وعددهم 41 في انتظار استئناف الرحلات الجوية ليستنى لهم المغادرة، ومنهم مواطناً كان عالقاً في مدينة فاس، حيث ساعدته السفارة في انتقاله وتأمين السكن له في فندق بمدينة مراكش. وتفيد انه ﻟم يتم ﺗﺳﺟيل أية إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف الجالية والطلبة حتى الان.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين متابعة اوضاع الجالية والطلبة بواسطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة، وتؤكد ان جميع افراد الجالية والطلبة بخير وبصحة جيدة، وانه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وتتواصل السفارة مع جميع الطلبة الدراسين في الجامعات في المملكة والذين ويواصلون دراستهم بواسطة التعليم عن بعد.





تقدم السفارة المساعدات للأسر المحتاجة طيلة أيام شهر رمضان مع اختلاف نوع المساعدة مادية وعينية بواسطة فاعلي خير وجمعيات بحرينية، حيث قدمت 550 سلة غذائية إلى لبنان بتبرع من ابناء الجالية ،وتم توزيعها من خلال مسؤول اللجان الشعبية ليصبح العدد الإجمالي 650 سلة غذائية. تؤكد السفارة ان وزارة الصحة البحرينية تقدم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.



تواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا متابعة قضايا ابناء الجالية في ماليزيا وجمهورية المالديف ومملكة تايلند وسلطنة بروناي دار السلام، سواء كانوا من المقيمين او السياح او الطلبة او اللاجئين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات قنصلية ومساعدات عينية او مالية، وتواصل اتصالاتها مع المسؤولين عن ادارة السجون ومراكز الهجرة للاطمئنان على المواطنين المعتقلين وتوفير كافة مستلزماتهم وطمأنة ذويهم، كما تقوم بترتيب اجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين عائلاتهم.





تؤكد السفارة ان عدداً من ابناء الجالية والطلبة العالقين في حالة قلق بشأن مغادرة ماليزيا. تواصل السفارة توزيع المساعدات على المحتاجين للمرة التانية على التوالي حيث تم بالأمس توزيع 5 طرود غذائية ومبالغ نقدية على 7 مستفيدين.





تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الفلبين بالتعاون مع الجالية للاطمئنان على الاوضاع المعيشية والصحية للطلبة والجالية، وذلك من خلال مجموعات (المساعدات) التي تم إنشاؤها منذ بداية جائحة كورونا، حيث قامت بتوزيع بعض المساعدات النقدية والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للمحتاجين من الفلسطينيين والعرب، كما تم توزيع أكثر من ألف طرد غذائي على أكثر المعوزين من الأهالي المحليين. تؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم وتقف عند احتياجاتهم وتقدم المساعدات لهم وفقاً لامكانياتها، سواء مساعدات الحجر الصحي او المساعدات المقدمة للاسر المستورة او المحتاجين، وتؤكد انها قدمت مساعدات نقدية لجميع الطلبة، وتفيد بان عدد من رجال الاعمال تكفلوا بتغطية مساعدات للطلبة والاسر المحتاجة في ولاية البليدة حيث شملت تلك المساعدات 92 طالبا الى جانب عدد من الاسر المستورة في الولاية، كما ان السفارة قدمت مساعدات نقدية لعدد 60 اسرة، وتسلمت 55 طرد مساعدات عينية بتبرع من عدد من الاخوة الميسورين، حيث تم توزيعها على الاسر المستورة من الجالية في الجزائر، وتنوه السفارة ان المساعدات التي قدمت للطلاب والاسر تمت بمساهمة من رجال اعمال والسفارة وموظفيها.





تفيد السفارة انها لم تبلغ عن اية اصابة جديدة بين ابناء الجالية والطلبة، وانها تتلقى اتصالات من العالقين وبعض الطلبة يستفسرون دائماً عن موعد لإجلائهم، حيث قامت السفارة باصدار بيان توضيحي لهذه المسألة، وان وزارة الخارجية والمغتربين تتابع الموضوع مع الاشقاء في الاردن ومصر. تؤكد السفارة انها نشرت بيان صندوق وقفة عز على صفحة السفارة لحشد التبرعات.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون وعبر خلية الازمة المشكلة من السفارة والجالية بمتابعة أوضاع الجالية باستمرار للاطمئنان على صحتها وسلامتها.





تم تشكيل لجنة طبية مكونة من 3 أطباء لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة الصحية اللازمة لأية حالة اشتباه في صفوف الجالية، كما وأكدت السفارة انها تتكفل بتكاليف الفحوصات التي تجرى لبعض أفراد الجالية في مختبر السفارة الفرنسية، وتفيد بوجود حالتي مخالطة واشتباه في صفوف الجالية وبعد الفحص تبين أن النتائج سلبية، وهما بالحجر لحين اجراء الفحص الثاني، وتخضعان لإشراف لجنة الأطباء. قدمت السفارة مساعدة نقدية بسيطة لعدد من أبناء الجالية المحتاجين.



أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بإصابة عائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد بمن فيهم ثلاث أطفال بفيروس كورونا، حيث تواصلت السفارة مع العائلة للاطلاع على حالتها وللوقوف عند احتياجاتها، وحالتهم مستقرة ويتبعون للحجر المنزلي.



تؤكد السفارة أنها استلمت مناشدة من شخصين عالقين في تشيلي يرغبان بالعودة الى أرض الوطن وكانوا في زيارة عائلية، وذكرت عن حالة مواطن آخر مقيم في تشيلي يرغب العودة ايضاً الى أرض الوطن.



تقوم السفارة بإنجاز عدد من المعاملات القنصلية العالقة بالتنسيق مع دائرة التصديقات بوزارة الخارجية والمغتربين، وهو ما لقي ترحيب من المواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا، كما وانها تتابع إنجاز عدد من جوازات السفر الأخرى.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم، ارتفاع ليصل إلى 1286، فيما وصل عدد الوفيات إلى 70 حالة، أما المتعافون فقد وصل عددهم إلى 525 حالة.جاء ذلك، في التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، مساء اليوم الاثنين، والذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، حول إصابات أبناء الجاليات الفلسطينية بفيروس (كورونا).وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":أكدَّ فريق العمل المختص في الوزارة والذي يُمثلها في اللجنة الفنية لمتابعة تطورات أزمة كورونا بدءَ وصول الدفعة الثالثة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية صبيحةَ هذا اليوم بحيث ستشمل الدفعة العالقين من أهلنا في قطاع غزة وأعداد من الضفة الغربية المحتلة، وأفادنا باكتمال التنسيقات اللازمة لتوجه العالقين من ابناء قطاع غزة الى معبر بيت حانون بعد استكمال عملية فحصهم في الاستراحة والبالغ عددهم 170، وأضاف أن المعبر سيبقى مفتوحاً ريثما يتم إجلاء جميع العالقين من الأردن الشقيق.