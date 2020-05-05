كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سلم وفد من مؤسسة (كير) الدولية، محافظ جنين أكرم الرجوب، مجموعة من المستلزمات الطبية الوقائية الشخصية، للجنة طوارئ المحافظة، للوقاية من فيروس (كورونا).



جاء ذلك، خلال لقاء الرجوب، بوفد من المؤسسة بمكتبه في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، بحضور لجنة الطوارئ المركزية، أحمد القسام، حيث ثمن الرجوب جهود المؤسسة على مستوى المساندة الوطنية في ظل هذه الفترة الصعبة لمكافحة انتشار الفيروس.



واستعرض الوفد برامج المؤسسة التنموية، عبر دعمهم للمزارعين من مربي الثروة الحيوانية، وشراء منتجاتهم "أجبان"، والتي سيتم توزيعها على عدد من الأسر في المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية.