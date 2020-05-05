تسليم تعويضات لمزارعين تضرروا بسبب المنخفضات الجوية بطوباس

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تعويضات زراعية (أغطية دفيئات)، لعشرات المزارعين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، الذين تضرروا بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة نهاية العام الماضي.



وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي: إن طوباس محافظة زراعية، ويجب توفير البنى التحتية للمزارعين، للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة، مشيداً بدعم الحكومة للمزارعين في ظل الأزمة المالية، التي تمر بها الحكومة.



وأدان العاصي الهجمة الإسرائيلية، التي تستهدف المنشآت الزراعية للمواطنين في طوباس والأغوار الشمالية.



بدوره، قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن التعويضات الحالية، بلغت 100% عن كل الأضرار التي كانت نتيجة المنخفض، الذي حل على المنطقة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، لــ 269 مزارعاً.



وأضاف: إن الحكومة الفلسطينية، هدفها التواصل مع المزارعين، رغم كل الظروف التي تمر بها، وأنها دائماً تؤكد الوقوف بجانب المزارعين، وحريصة على تعويضهم في كل الأوقات.