الجامعة العربية تدين إقامة مشروع استيطاني قرب الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

دانت جامعة الدول العربية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مشروع إستيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، والاستيلاء على أراضيها.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالجامعة العربية، سعيد أبو علي: إن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما.



وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم في مواجهة وباء (كورونا).



وحذر أيضًا من تبعات قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك خلاله بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة، تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.



وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال، للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية، لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام.