شؤون فلسطينية

الوزير سالم: رئيس الوزراء سيُعلن اليوم عن إجراءات للتخفيف على المواطنين

الوزير سالم: رئيس الوزراء سيُعلن اليوم عن إجراءات للتخفيف على المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، إن رئيس الوزراء، د محمد اشتية، سيعلن اليوم، عن المزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الالتزام بالتدابير الصحية المتشددة.

وأوضح سالم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم طلب في وقت سابق لرئيس الوزراء، بشأن قطاع النقل في ظل جائحة (كورونا)، مشيراً إلىأانه سيسمح بالحركة بين كل محافظة وقراها على حدة، وتحديد عدد الركاب، وتعديل بسيط على التسعيرة، مع استمرار عدم التنقل بين المحافظات.

وأضاف سالم، أن مديريات وزارة النقل والواصلات في محافظات شمال الضفة، ستكون مفتوحة على مدار الأسبوع، فيما المديريات في المحافظات الأخرى، ستبقى مفتوحة بشكل جزئي، مشيراً في السياق إلى أنه خلال يومين، ستعود مدارس السياقة للعمل يومين بالأسبوع، وبشكل تدريجي، إلى أن تعود لعملها كما السابق.

أخبار ذات صلة

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

المالية: قمنا بتحويل 10 ملايين شيكل لصالح مستشفيات القدس الشهر الماضي

المالية: قمنا بتحويل 10 ملايين شيكل لصالح مستشفيات القدس الشهر الماضي

الخارجية: 1286 إصابة بفيروس (كورونا) و70 حالة وفاة بين جالياتنا بالخار

الخارجية: 1286 إصابة بفيروس (كورونا) و70 حالة وفاة بين جالياتنا بالخار

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في يعبد جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في يعبد جنوب جنين

تسليم تعويضات لمزارعين تضرروا بسبب المنخفضات الجوية بطوباس

تسليم تعويضات لمزارعين تضرروا بسبب المنخفضات الجوية بطوباس

الجامعة العربية تدين إقامة مشروع استيطاني قرب الحرم الإبراهيمي

الجامعة العربية تدين إقامة مشروع استيطاني قرب الحرم الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

عباس زكي: المقدسات في القدس والخليل في خطر حقيقي

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

كير الدولية تُسلم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

سلطات الاحتلال تُسلّم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

تسليم تعويضات لمزارعين تضرروا بسبب المنخفضات الجوية بطوباس

تسليم تعويضات لمزارعين تضرروا بسبب المنخفضات الجوية بطوباس

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في يعبد جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في يعبد جنوب جنين

حنا: مع عودة الحياة تدريجياً نتمنى من أبنائنا ألا يستهتروا بالإجراءات

حنا: مع عودة الحياة تدريجياً نتمنى من أبنائنا ألا يستهتروا بالإجراءات

الوزير سالم: رئيس الوزراء سيُعلن اليوم عن إجراءات للتخفيف على المواطنين

الوزير سالم: رئيس الوزراء سيُعلن اليوم عن إجراءات للتخفيف على المواطنين

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

مستشار الرئيس اليمني يدعو لانتفاضة قبلية ضد الحوثيين

مستشار الرئيس اليمني يدعو لانتفاضة قبلية ضد الحوثيين

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف (حزب الله) &#34;إرهابياً&#34;

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف (حزب الله) "إرهابياً"

هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)

اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)