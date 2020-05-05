الوزير سالم: رئيس الوزراء سيُعلن اليوم عن إجراءات للتخفيف على المواطنين



وأوضح سالم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم طلب في وقت سابق لرئيس الوزراء، بشأن قطاع النقل في ظل جائحة (كورونا)، مشيراً إلىأانه سيسمح بالحركة بين كل محافظة وقراها على حدة، وتحديد عدد الركاب، وتعديل بسيط على التسعيرة، مع استمرار عدم التنقل بين المحافظات.



وأضاف سالم، أن مديريات وزارة النقل والواصلات في محافظات شمال الضفة، ستكون مفتوحة على مدار الأسبوع، فيما المديريات في المحافظات الأخرى، ستبقى مفتوحة بشكل جزئي، مشيراً في السياق إلى أنه خلال يومين، ستعود مدارس السياقة للعمل يومين بالأسبوع، وبشكل تدريجي، إلى أن تعود لعملها كما السابق.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، إن رئيس الوزراء، د محمد اشتية، سيعلن اليوم، عن المزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الالتزام بالتدابير الصحية المتشددة.