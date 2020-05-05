الخليل: 150 مسحاً طبياً لمخالطين بفيروس كورونا بانتظار نتائجها



وأضاف عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم حجر20 عاملاً، عادوا من عملهم في مسلخ بالنقب، لأن الإصابات الـ 8 الأخيرة، كانت لأشخاص يعملون هناك

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة: إن الطواقم الطبية أجرت 150 مسحاً طبياً لمخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل وبلدتي السموع والظاهرية، وفي انتظار نتائجها.