الخليل: 150 مسحاً طبياً لمخالطين بفيروس كورونا بانتظار نتائجها
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة: إن الطواقم الطبية أجرت 150 مسحاً طبياً لمخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل وبلدتي السموع والظاهرية، وفي انتظار نتائجها.
وأضاف عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم حجر20 عاملاً، عادوا من عملهم في مسلخ بالنقب، لأن الإصابات الـ 8 الأخيرة، كانت لأشخاص يعملون هناك
قال مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة: إن الطواقم الطبية أجرت 150 مسحاً طبياً لمخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل وبلدتي السموع والظاهرية، وفي انتظار نتائجها.
وأضاف عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم حجر20 عاملاً، عادوا من عملهم في مسلخ بالنقب، لأن الإصابات الـ 8 الأخيرة، كانت لأشخاص يعملون هناك
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