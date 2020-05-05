البردويل: ما حدث بمسلسلي أم هارون ومخرج 7 امتداد لعملية غسيل المخ والضمير

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: إن ما حدث في مسلسلي أم هارون و مخرج 7، وما تساوق معهما من تصريحات شاذة، لعدد من الشخصيات المحسوبة على الأمة العربية؛ ما هو إلا امتداد لعملية غسيل المخ والضمير والاستلاب النفسي والفكري والثقافي التي غذّاها الاستعمار.



وأضاف البردويل: "هذه العملية أنجبت هياكل إنسانية عربية مفرغة من الشخصية العربية والإسلامية، ومعبأة بأغاليط وأوهام حضارية زائفة".



وأكد، "ندين هذا السلوك الشاذ، وندعو كل عربي حر شريف إلى نبذ هذه الأشياء وعزلها، ومواجهتها، حتى القضاء عليها".