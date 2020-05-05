مجدلاني: مساعدات عاجلة بقيمة 500 شيكل لـ 10 آلاف أسرة هذا الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، عن صرف مساعدة عاجلة بقيمة 500 شيكل لحوالي عشرة آلاف أسرة هذا الأسبوع.



وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم توزيع طرود غذائية وتموينية لأكثر من 98 ألف أسرة، موضحاً في ذات الإطار أن معطيات الاستمارة التي تم تعبئتها من المواطنين منذ بدء جائحة (كورونا) وصلت إلى 120 ألف أسرة كفقراء جدد.



وأكد وزير التنمية الاجتماعية، مواصلة العمل، واستهداف الأسر الأكثر فقراً عبر تدخلات مباشرة في الفترة المقبلة.