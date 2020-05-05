هيئة الأسرى: نقل اللواء بلال النتشة للمستشفى جراء التحقيق القاسي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق (المسكوبية)، نقلت قبل قليل الأسير اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي بالقدس إلى مستشفى (شعاري تصيدق).



وأوضحت الهيئة، أن محاميها، أكدوا أن اللواء النتشة، تعرض لتحقيق قاسٍ فور اعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة، طالت ما يقارب 20 مقدسياً، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء اجتماعيين وأسرى محررون.



وحملت الهيئة دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وأن نقله بهذ السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة على اعتقاله، يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال.