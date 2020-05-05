الكيلة: إعلان تجديد الطوارئ لا يعني الإغلاق الكامل وإنما الانفتاح المتدرج
رام الله - دنيا الوطن
قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة: "إن إعلان حالة الطوارئ من جديد لا يعني الإغلاق الكامل، كما في المرحلة الأولى، وإنما الانفتاح المتدرج على المجتمع، وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، للحيلولة دون تفشي الوباء".
واضافت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن العالم يتجه للتعايش مع فيروس كورونا والتدرج بفتح القطاعات الخدماتية على مستوى الدول، وفلسطين ماضية في سياق الإجراءات العالمية".
وشددت الكيلة على أن لبس الكمامة والقفازات، سيكون إلزامياً، موضحة أن الموضوع مسؤولية وطنية على عاتق كل الأطراف.
قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة: "إن إعلان حالة الطوارئ من جديد لا يعني الإغلاق الكامل، كما في المرحلة الأولى، وإنما الانفتاح المتدرج على المجتمع، وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، للحيلولة دون تفشي الوباء".
واضافت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن العالم يتجه للتعايش مع فيروس كورونا والتدرج بفتح القطاعات الخدماتية على مستوى الدول، وفلسطين ماضية في سياق الإجراءات العالمية".
وشددت الكيلة على أن لبس الكمامة والقفازات، سيكون إلزامياً، موضحة أن الموضوع مسؤولية وطنية على عاتق كل الأطراف.
التعليقات