شؤون فلسطينية

وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية إثر إصابته بـ (كورونا)

وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية إثر إصابته بـ (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية، للمواطن عبد الرحمن محمد رمضان عودة (64 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أنه بذلك يرتفع عدد أبناء الجاليات الفلسطينية، الذين قضوا إثر إصابتهم بفيروس (كورونا) حول العالم إلى 70 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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