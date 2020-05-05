دولي

إندونيسيا تُسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بـ (كورونا)

إندونيسيا تُسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بـ (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 12071.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية: "إن السلطات الصحية، سجلت ثماني حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 872، بينما تعافى 2197 شخصاً"، مضيفاً: "تم فحص أكثر من 88900 شخص"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 19 وفاة، و395 إصابة جديدة بالفيروس.

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