كهرباء القدس تنتهي من تشغيل محطتي تحويل سطح مرحبا ووادي النار

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رام الله - دنيا الوطن

في ظل صعوبة التنقل والعمل، بسبب انتشار فيروس (كورونا)، تمكنت الطواقم الفنية والهندسية العاملة في شركة كهرباء محافظة القدس من الانتهاء من تشغيل محطتي تحويل رئيسيتين بقدرة تحويلية مبدئية تصل إلى 5 م.ف.أ، لكل محطة في منطقة سطح مرحبا شرقي مدينة البيرة ومنطقة وادي النار في بلدة العيزرية.



وأفاد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس أن المحطة الاولى في منطقة سطح مرحبا على ستعمل على تحويل الطاقة الكهربائية من جهد 33 ك.ف الى جهد توزيع11 ك.ف بشكل رابط حلقي لتغذية مناطق كفر عقب، وجنوبي محافظة رام الله والبيرة لاستيعاب تنامي الإحمال الكهربائية، إضافة إلى توفير مصادر تزويد بديلة في حال ارتفاع الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق في حال حدوث عطل كهربائي طارئ.



وأضاف نصار، أن المحطة الجديدة في منطقة العيزرية، ستعمل على استغلال الطاقة الفائضة من محافظة أريحا لتغذية الشبكات الكهربائية في منطقة العيزرية، وتمكين الشركة من توزيع الأحمال على خطوطها ومنع تحميل الخطوط بشكل زائد، الأمر الذي يضمن سلامة الشبكة الكهربائية، هذا إلى جانب عمل المحطة كنقطة وصل لنقل الطاقة من أريحا إلى محطات التحويل في منطقة القدس بحيث توفّر بديلاً جزئياً في حال انقطاع خطوط الربط الإسرائيلية.



وأوضح نصار، أن تشغيل هاتين المحطتين الجديدتين، سيدعم موثوقية تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية، كما يوفر مصادر بديلة لاستيعاب تنامي الأحمال في هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى تقليل المخاطر والأعطال في شبكة التوزيع الكهربائية نتيجة التحميل الزائد ويوفر ربط حلقي بين محطات الشركة الرئيسية، مما يسهّل عمليات التحويل والتبديل حسب الحاجة، وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين.