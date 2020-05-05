ناجي سرحان نقيبًا للمهندسين الفلسطينيين في محافظات غزة

ناجي سرحان

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين في محافظات غزة، للدورة النقابية التاسعة عشرة، التي حملت اسم دورة (الوحدة الوطنية) وهي مجلس توافقي فصائلي، مكون من 15 عضواً، ممثلين من مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني.



وقال سرحان نقيب المهندسين الجديد في كلمته خلال مراسم تسلم رئاسة النقابة: بداية أُهنئ جموع المهندسين والمهندسات بشهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يرفع عنها هذا الوباء، إننا هنا نؤكد للجميع، أن هذا المجلس التوافقي أمامه جملة من التحديات الكبيرة من أجل العمل على خدمة المهندس الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل، والدفاع عن حقوق المهندسين النقابية، والعمل وفقاً لمصلحة المهندس الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا، وتحقيق برامج الدورة النقابية الجديدة، والعمل على عقد الانتخابات النقابية القادمة.



وشكر سرحان كافة الجهود الوطنية، التي عملت طوال الأشهر الماضية، من أجل الخروج بهذا المجلس التوافقي لنقابة المهندسين في محافظات غزة، مؤكداً على أن أبواب النقابة مفتوحة لجميع المهندسين من أجل العمل على تحقيق أهداف المرحلة النقابية الجديدة.