الأوقاف تتسلم 2000 طرد غذائي من وكالة التعاون والتنسيق التركية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، من وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) 2000 طرد غذائي؛ لتوزيعها من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني، ولجانه المنتشرة بجميع المحافظات على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.



وتم تسليم الطرود بمقر الوزارة، بحضور مدير مكتب (تيكا) في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا، وجمال قاسم، عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني، وممثلة صندوق الزكاة، فاطمة عسقول وممثلين عن لجان الزكاة المركزية.



وأكد قاسم، أن ما تقدمه (تيكا) يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية، والشعب التركي، تجاه فلسطين وشعبها والقدس، التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين.



بدوره، أشار شتنكايا، إلى أن المساعدات التي تقدمها (تيكا) هدفها الوصول إلى الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جميع أنحاء فلسطين، وأن هذه المساعدات ليست الأولى، ولن تكون الاخيرة، مضيفاً أن هذه الطرود الغذائية، تحتوي على مواد تموينية أساسية، تسد بعض احتياجات الأسر الفقيرة في ظل جائحة (كورونا).



وأكدت عسقول، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، وبتوجيهات من وكيل الوزارة حسام أبو الرب، معني بالتعاون مع (تيكا) لتنفيذ المزيد من هذه المشاريع الحيوية والأساسية، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين، خاصة مع حلول شهر رمضان.