مستشار الرئيس اليمني يدعو لانتفاضة قبلية ضد الحوثيين

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أحمد عبيد بن دغ، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالاستعداد لـ"انتفاضة" قبلية ضد جماعة الحوثي.



وأوضح بن دغر، على صفحته في (تويتر): "يجب أن يكون الجيش في جهوزية لدعم انتفاضة الشيخ ياسر العواضي- شيخ قبيلة آل عواض- حال طلب الدعم"، كما دعا إلى توحيد الصفوف ضد الحوثيين.



وتابع المسؤول اليمني: "نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثيًا، ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن".



وأفادت وسائل إعلام بقيام مسلحين حوثيين بقتل امرأة عقب مداهمة منزلها بمنطقة "أصبح" في البيضاء، ما تسبب باندلاع توتر كبير بين الحوثيين والقبائل.