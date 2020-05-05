وزارة الثقافة تُدين اعتقال الشاعرة المقدسية رانيا حاتم

الشاعرة رانيا حاتم

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الثقافة، وعلى لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف، اعتقال الشاعرة والكاتبة رانيا حاتم، عضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، بعد محاصرة ودهم منزلها في بلدة الطّور في القدس المحتلة.



واعتبر أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن حملة الاعتقالات المستمرة للمواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام؛ واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، خاصة الذين ينشطون في شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في العاصمة المحتلة، وفي هذا الظرّف الوبائي العالمي، لهو الدليل الحيّ والدائم على وجه الاحتلال القبيح، الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة، ويسعى جاهدًا من أجل تهويدها وتزوير معالمها، والتّضيق على أهلها بهدف تهجيرهم منها.