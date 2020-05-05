الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف (حزب الله) "إرهابياً"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استدعى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرغلن، واستوضحه حول القرار، الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن (حزب الله).



وأوضح السفير الألماني، أن القرار متخذ منذ فترة، وقد دخل حيّز التنفيذ مؤخراً، ووضع بعض المسؤولين بمحتواه، مؤكداً أن القرار لا يصنف (حزب الله) "إرهابياً" إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية.



بدوره، أكد الوزير حتي، على موقف لبنان المبدئي، من أن (حزب الله) مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وجزء من البرلمان اللبناني.